22 Сентября 2020
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Общество В России
(2006) | Фото: Reuters

СМИ: При возведении пограничных объектов в ФСБ пропали деньги на строительство двух застав

СКР ведет расследование исчезновения сотен миллионов рублей, выделенных на строительство различных объектов, в том числе пограничных переходов, застав и постов. Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Ущерб от его действий оценивается как минимум в стоимость двух застав, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, Сулин задержан ФСБ, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы за то, что он не проконтролировал исполнение целого ряда контрактов, заключенных спецслужбой на строительство различных объектов, в том числе в рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Государственная граница Российской Федерации (2012–2020 годы)". По данным из открытых источников, финансирование программы предусмотрено в размере 134 млрд руб., которые запланировано потратить на строительство погранпереходов, а также застав и постов для пограничной службы ФСБ.

УКС, заключая контракты на возведение подобных объектов, полагает следствие, выплатило коммерческим структурам 657,989 млн руб. за работы, которые не были до конца выполнены, или переплатило подрядчикам.

Отметим, что средняя стоимость одной заставы, построенной в рамках ФЦП, составляет около 300 млн руб. Таким образом, сообщил источник издания в силовых структурах, действия Сулина и неустановленных лиц, фигурирующих в материалах расследования, могли привести к тому, что были потеряны две новые погранзаставы. Юрию Сулину инкриминировали именно превышение должностных полномочий, полагает собеседник издания, потому что пока не было доказано, что он получал откаты или взятки от коммерческих и государственных структур, участвовавших в реализации проектов.

Несмотря на то что инкриминируемое Сулину деяние, по версии следствия, было "сопряжено с нарушением нормальной деятельности органов государственной власти и затрагивает интересы общества и государства", а сам он мог скрыться и оказать давление на свидетелей из числа подчиненных и коммерсантов, ГВСУ СКР не стало через суд отправлять чиновника в СИЗО. Замначальника УКС ФСБ сейчас находится под домашним арестом, который на днях был продлен на два месяца.

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СМИ: При возведении пограничных объектов в ФСБ пропали деньги на строительство двух застав

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Теги: фсб, строительство, мошенничество, коррупция, пограничная застава



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