22 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Начальник полиции Гонконга Дэн Бинцян (2019) | Фото: jnnews.tv

На фоне непрекращающихся протестов в Пекин едет комиссар полиции Гонконга

Новый комиссар полиции Гонконга Дэн Бинцян отправился с рабочим визитом в Пекин. Как сообщают китайские СМИ, в столице КНР он посетит Министерство общественной безопасности и Канцелярию при госсовете по делам Гонконга и Макао.
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Сообщается, что Дэн Бинцян обсудит с материковыми коллегами ситуацию в области общественной безопасности и возможности сотрудничества.

В Специальном административном районе Сянган (Гонконг) уже полгода продолжаются масштабные уличные акции. Начавшись летом с массовых мирных митингов против закона об экстрадиции, они вскоре переросли в невиданные в истории по ожесточённости погромы. Тридцатитысячный контингент полиции оказался неспособным пресечь протесты такого размаха. Гонконг, бывший колонией Великобритании, был передан КНР в 1997 году, однако в течение полувека сохраняет автономию – там продолжают действовать собственные законы, финансовая и правоохранительная система. Полиция также действует самостоятельно, не подчиняясь напрямую приказам с материка. После того как оппозиционеры стали массово применять "коктейли Молотова" и мешать работе транспорта, стали появляться слухи о том, будто Пекин отменит автономию Гонконга и введёт в город силовиков с материка. Пока речь об этом не идёт, однако, вероятно, какую-то помощь материковая полиция готова оказать своим гонконгским коллегам.

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На фоне непрекращающихся протестов в Пекин едет комиссар полиции Гонконга

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Теги: Гонконг, Китай, протесты, Дэн Бинцян



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