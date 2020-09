Названы самые популярные видео года на российском YouTube

YouTube подготовил списки самых просматриваемых в 2019 году видео. Также аналитики платформы составили рейтинги самых комментируемых и самых одобряемых лайками роликов. Ну и, конечно, были сформулированы главные тренды года.

Если говорить о самых лайкнутых видео, то первое место занимает челлендж на канале Mr.Beast, бросивший вызов неожиданно популярному яйцу в Instagram, и набравший в итоге почти 11 млн лайков. Сразу за ним свадебный ролик короля YouTube — PewDiePie. В августе он победил в гонке с индийским каналом T-Series, побив рекорд в 100 млн подписчиков, рассказывает в блоге Google Russia Светлана Анурова, менеджер по связям с общественностью российского подразделения компании.

ТОП-10 видео креаторов, набравших больше всего лайков по всему миру

1. Make This Video The Most Liked Video On Youtube (10,9 млн лайков)

2. Marzia & Felix - Wedding 19.08.2019 (4,7млн лайков)

3. O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX (3,4 млн лайков)

4. ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P!ATD, Puth, MCR, Queen - Famous Singer Impressions (3,4 млн лайков)

6. Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas (2,8 млн лайков)

7. How to Create Billie Eilish's "Bad Guy" (2,8 млн лайков)

8. No More Lies (2,4 млн лайков)

9. My BIGGEST Flipbook EVER - The RETURN of Grumpy Cloud (2,4 млн лайков)

10. ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА ! (2 млн лайков)

11. Conspiracy Theories with Shane Dawson (1,9 млн лайков)

В России традиционно большой популярностью пользуются юмористические видео: пародия Сыендука на мультсериал "Фиксики", стендапы Павла Воли и других резидентов Comedy Club. Интересно, что с каждым годом все больше стирается грань между ТВ- и YouTube-шоу: выпуск "Вечернего Урганта" с певицей Билли Айлиш (и снова она!) вошел в ТОП-3 лучших видео, а в гостях у Ивана Урганта все чаще стали появляться не только традиционные селебрити, но и звезды YouTube, отмечают в Google Russia.

Особую нишу в русскоязычном сегменте заняли документальные фильмы. Юрий Дудь в этом году задал еще более высокую планку. Многомиллионные просмотры выпусков "Беслан. Помни" и "Колыма — родина нашего страха" красноречиво показывают, что сообщество YouTube готово конструктивно обсуждать даже самые сложные и противоречивые вопросы.

Самые просматриваемые видео в России в 2019 году:

1. ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

2. Беслан. Помни / Beslan. Remember (english & español subs)

3. Певица Билли Айлиш/Billie Eilish. Вечерний Ургант. 09.09.2019

4. Павел Воля - Про настоящих женщин

5. Фиксики - новые серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)

6. Карибидис, Скороход, Батрутдинов - Неожиданная развязка (Comedy Club)

7. Пельмень vs Руки Базуки и Сатанист. Farmer vs Synthol man. Каменные лица

8. [BadComedian] - Т-34

9. ЧТО ЕСЛИ 24 ЧАСА ПРОЛЕЖАТЬ В НАПИТКАХ? КОЛА, ФАНТА, СПРАЙТ, МОЛОКО, ТАРХУН И ТОМАТНЫЙ СОК

Главным саундтреком новогодних вечеринок в России, вероятно, станет новый хит LITTLE BIG — I'M OK. В этом году тренд на клипы с продуманным сторителлингом продолжает расти: подборку самых популярных российских музыкальных видео возглавили два хита Артура Пирожкова, самоироничная "Сердцеедка" Егора Крида, остросоциальный "Юморист" Face и другие.

ТОП-10 российских музыкальных видео

1. Артур Пирожков - Зацепила (Премьера клипа 2019)

2. Артур Пирожков - Алкоголичка (Премьера клипа 2019)

3. Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс (Official Video)

4. Егор Крид - Сердцеедка (Премьера клипа, 2019)

5. RASA - Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019

6. Тима Белорусских - Витаминка (Премьера официального клипа)

7. LITTLE BIG — I'M OK (official music video)

8. Ленинград — Кабриолет

9. LITTLE BIG — SKIBIDI (Romantic Edition)

10. FACE – ЮМОРИСТ (Original Motion Picture Soundtrack)