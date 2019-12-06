В обновленный санкционный список США попал бизнесмен из Кургана

В обновленный список американских санкций, куда попали 17 граждан из России и Украины, включили и бизнесмена из Курганской области Александра Лелекова, об этом пишет ТАСС.

Лелеков работает в Кургане, у него своя фирма по ремонту кузовов.

В разговоре с ТАСС Лелеков отметил, что включение его фамилии в список стало для него полной неожиданностью. Он не понимает, по какой причине Минфин США решил так его "подставить".

"Я не занимаюсь никакими кибертехнологиями, у меня в Кургане "Центр автообслуживания", - отметил Лелеков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в США обновили антироссийские санкции, внеся в новый список 17 человек. Уточняется, что в списке как физические, так и юридические лица. По мнению иностранного ведомства, эти люди якобы связаны с хакерами из Evil Corp. В Минфине пояснили, что подобные ограничения - это часть акции, направленной против деятельности одной из самых разветвленных киберпреступных организаций. Ущерб от деятельности этих хакеров в США оценили в $100 млн.