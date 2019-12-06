22 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
пожар в доме, Богданович (2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Екатеринбурге убит арбитражный управляющий: с ним могли расправиться из-за его деятельности

В Екатеринбурге убит арбитражный управляющий Владимир Яшин. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее мужчина пропал без вести. Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга было обнаружено тело человека, по внешним данным похожего на разыскиваемого.

"Нашел его один из местных жителей, выгуливавший свою собаку. Чтобы не травмировать пожилого отца Владимира Яшина, снимок с места происшествия сыщики сперва показали его знакомому, который и опознал друга. По предварительным данным, смерть наступила в результате криминальных проявлений: об этом свидетельствует ряд явных признаков. Раскрытием данного преступления поручено заниматься сотрудникам уголовного розыска ОП-14 и городского УМВД, руководство которого взяло ситуацию под личный контроль", - рассказал полковник Горелых.

полиция, полицейская машина, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Он добавил, что сейчас сыщики и участковые проводят подворовый обход жителей микрорайона, где было найдено тело, для установления возможных свидетелей и очевидцев.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Преступление попробуют раскрыть "по горячим следам", уже назначен комплекс необходимых экспертиз.

"Следственным путем отрабатываются различные версии случившегося, в том числе, связанные с профессиональной деятельностью", - добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге убит арбитражный управляющий: с ним могли расправиться из-за его деятельности

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Теги: управляющий, убийство, Екатеринбург



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