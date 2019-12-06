МВД выступило против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

В МВД России выступают против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Он добавил, что инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, передает Regnum.

Напомним, инициатива правительства по возвращению штрафов за превышение установленной скорости на 10-20 км/ч не очень-то нравится россиянам.

Выяснилось, что 36% водителей резко негативно относятся к тому, что нештрафуемый лимит скорости могут снизить с 20 км/ч до 10 км/ч. Однозначно поддерживают такое изменение 16% жителей страны.

О возможности cнижения нештрафуемого лимита скорости до 10 км/ч сообщил в марте глава главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, Минтранс поддержал это предложение.

Чиновники апеллируют к тому, что нештрафуемый скоростной лимит в 20 километров в час был введен из-за того, что первые системы фотовидеофиксации нарушений работали с достаточно большой погрешностью, современные же гораздо более точные.