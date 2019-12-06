Разбор путей перегона Пермь II - Пермь I может начаться уже с 15 декабря

Разбор путей перегона Пермь II - Пермь I может начаться уже с 15 декабря. Об этом жители города сообщили в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе краевого минтранса, впрочем, эту информацию не подтверждают.

"Разбор путей начнется после приказа Минтранса РФ. Пока его нет. Ожидаем. Когда именно приказ будет, неизвестно - ведь у них там системы прохода. Одни подписали, другие, третьи. Пока он не будет подписан - никакие работы не начнутся", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что срок закрытия участка железнодорожной ветки Горнозаводского направления сдвинулся из-за того, что документы о закрытии перегона Пермь II — Пермь I пока не прошли согласование.

Ранее сообщалось, что срок закрытия движения на участке Горнозаводской ветки между вокзалами Пермь I - Пермь II перенесли на осень 2019 г. После стало известно, что закрытие произойдет в декабре 2019 г.

После прекращения железнодорожного движения на участке, РЖД продаст краю имущество: пути, контактную сеть и передаст участки земли. На участке в 2021 г. планируется открыть трамвайное движение. Организация трамвайного движения пройдет в несколько этапов. Первый - движение на участке между вокзалами Пермь II и Пермь I. Второй этап от Перми I до ТПУ "Мотовилиха".

Закрытие движения электрички на этом участке связано с желанием открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-2", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Однако не все пермяки были согласны с проектом. Часть жителей проводила акции протеста в связи с закрытием горнозаводской ветки. Для того, чтобы горожане не испытывали неудобств, в Перми увеличили количество автобусов, следующих центр от Перми-I и поменяли расписание для удобства пассажиров. Прибывающие в столицу Прикамья на пригородных электричках, смогут продолжить движение автобусами №2, 3 и 51. Информация о расписании автобусов будет размещена на табло остановочных пунктов и на сайте МКУ "Гортранс". Маршруты автобусов разместят на стендах у здания станции "Пермь-I".