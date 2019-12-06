Бывший депутат Госдумы Варшавский получил 3,5 года колонии за обман налоговой

Ростовский суд вынес приговор бывшему депутату Госдумы, экс-руководителю Ростовского электрометаллургического завода.

Вадим Варшавский признан виновным в уклонении от уплаты налога в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Установлено, что с 2014 по 2015 год генеральный директор коммерческой организации уклонился от уплаты налога на прибыль организации на сумму более 490 миллионов рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 3,5 года в колонии строгого режима.

Вадим Варшавский был депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов (с 2005 по 2011 годы). Напомним, он также подозреваемым по делу о хищении 2,5 млрд рублей, принадлежащих банку "Петрокоммерц".

Как сообщало Накануне.RU, по данным полиции, Варшавский совместно с соучастниками разработал план хищения денег из банка.

По имеющимся фактам возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Бывшего депутата задержали, решается вопрос о мере пресечения.

Лицензия ЦБ у банка "Петрокоммерц" была отозвана в 2015 году. Уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц было возбуждено в мае 2016 года. Согласно версии следствия, "Петрокоммерц" в 2012 году выдал Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ), входившему в состав "Эстар" Варшавского, кредит на 2,78 млрд рублей, который так и не возвращен. В декабре 2016 года в рамках этого дела дома Варшавского и в офисе его компании "Эстар" прошли обыски.

Отметим, в 2014 году по факту преднамеренного банкротства ЗМЗ было возбуждено уголовное дело.