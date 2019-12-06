22 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

У зампрокурора Свердловской области ночью прошли обыски по "делу Бусылко"

В кабинете и квартире заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова минувшей ночью прошли обыски. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил бывший депутат Екатеринбургской городской думы и регионального заксобрания Нафик Фамиев.

Как написал он в своем Facebook, пока шли обыски, Чуличков находился на допросе. По данным Фамиева, случившееся связано с уголовным делом заместителя руководителя СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и адвоката Владислава Вострецова.

"Вострецов и Чуличков начинали карьеру в следствии и прокуратуре Верхней Пышмы. Лед тронулся, а там как пойдет... Возможна смена руководства СК и прокуратуры области, не исключена и большая чистка всей области", - полагает экс-депутат.

и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко(2018)|Фото: СКР Свердловской области

Михаил Бусылко

Получить официальные комментарии в следственных органах и областной прокуратуре не удалось.

Напомним, ранее первый замглавы следственного управления СКР по Свердловской области Михаил Бусылко был помещен под домашний арест: на высокопоставленного силовика возбудили уголовное дело о получении взятки. Также задержан адвокат адвокатской палаты Владимирской области, который был посредником.

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У зампрокурора Свердловской области ночью прошли обыски по "делу Бусылко"

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Теги: обыски, прокуратура, Бусылко, СКР



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