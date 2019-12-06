Умер сбежавший в США в 1980 году майор КГБ Виктор Шеймов

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Сбежавший на Запад майор КГБ Виктор Шеймов. (2019) | Фото: comandir.com

Умер сбежавший в США в 1980 году майор КГБ Виктор Шеймов

Сбежавший в 1980 году в США майор КГБ Виктор Шеймов скончался в возрасте 73 лет от осложнения, возникшего во время болезни легких. Его смерть подтвердила супруга Ольга, пишет The Washington Post. Последние годы перебежчик жил в небольшом городке Вена в американском штате Вирджиния.  

По данным издания, Шеймов умер еще 18 октября.

В 70-х годах прошлого века Шеймов быстро продвигался по карьерной лестнице. В итоге он оказался в Восьмом главном управлении, которое американская газета называет "самым секретным подразделением КГБ, занимавшимся разведкой, шифрами и кодами".

К моменту измены Шеймову было 32 года, он получил звание майора и отвечал за мониторинг информации, поступавшей со всего мира. Позже, сбежав, в интервью он заявил, что разочаровался в своих работодателях, жизни при коммунистическом режиме, а КГБ подозревал в причастности к смерти одного из своих друзей.

Весьма рискуя, Шеймов связался с разведкой США и совершил побег вместе с женой и дочерью. ЦРУ считало это своей крупной победой. Целый год Шеймов делился с сотрудниками спецслужб США данными, которыми располагал. "Моя цель состояла в том, чтобы нанести максимальный ущерб коммунистической системе", - заявил он в одном из интервью. Он осознавал свою ценность для американских спецслужб. В частности он утверждал, что КГБ разрабатывало операцию по убийству Папы римского Иоанна Павла II. Также он сдал двух сотрудников Государственного департамента США, работавших на КГБ, а также завербованного советскими спецслужбами "крота" в ЦРУ. Он также рассказал о подслушивающих устройствах в новом здании посольства США в Москве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Умер сбежавший в США в 1980 году майор КГБ Виктор Шеймов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: виктор шеймов, шпион, кгб, перебежчик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети