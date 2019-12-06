Умер сбежавший в США в 1980 году майор КГБ Виктор Шеймов

Сбежавший в 1980 году в США майор КГБ Виктор Шеймов скончался в возрасте 73 лет от осложнения, возникшего во время болезни легких. Его смерть подтвердила супруга Ольга, пишет The Washington Post. Последние годы перебежчик жил в небольшом городке Вена в американском штате Вирджиния.

По данным издания, Шеймов умер еще 18 октября.

В 70-х годах прошлого века Шеймов быстро продвигался по карьерной лестнице. В итоге он оказался в Восьмом главном управлении, которое американская газета называет "самым секретным подразделением КГБ, занимавшимся разведкой, шифрами и кодами".

К моменту измены Шеймову было 32 года, он получил звание майора и отвечал за мониторинг информации, поступавшей со всего мира. Позже, сбежав, в интервью он заявил, что разочаровался в своих работодателях, жизни при коммунистическом режиме, а КГБ подозревал в причастности к смерти одного из своих друзей.

Весьма рискуя, Шеймов связался с разведкой США и совершил побег вместе с женой и дочерью. ЦРУ считало это своей крупной победой. Целый год Шеймов делился с сотрудниками спецслужб США данными, которыми располагал. "Моя цель состояла в том, чтобы нанести максимальный ущерб коммунистической системе", - заявил он в одном из интервью. Он осознавал свою ценность для американских спецслужб. В частности он утверждал, что КГБ разрабатывало операцию по убийству Папы римского Иоанна Павла II. Также он сдал двух сотрудников Государственного департамента США, работавших на КГБ, а также завербованного советскими спецслужбами "крота" в ЦРУ. Он также рассказал о подслушивающих устройствах в новом здании посольства США в Москве.