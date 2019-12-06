"Работы проводят в спешке". В Челябинске общественники просят мэрию разобраться со срывом сроков благоустройства сквера возле театра оперы и балета

В Челябинске активисты ОНФ просят администрацию города разобраться со срывом сроков благоустройства общественных территорий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

По словам эксперта ОНФ в Челябинской области Антона Неверова, в Центральном районе сорваны сроки практически по всем контрактам на благоустройство территорий. Так, бригады поспешно доделывают гранитное ограждение у Театра оперы и балета им. Глинки, кладут плиточный камень у Публичной библиотеки и монтируют заборы в парке Алое поле.

"На площади Ярославского рядом с оперным театром работы проводят в такой спешке, что, кажется, будто до ремонта ограждение выглядело гораздо приличнее. Штукатурка нанесена неряшливо, стыки наспех замазаны цементом, им же испачкан гранит. При этом полная стоимость благоустройства здесь, включая озеленение, составила 155 млн рублей, а работы должны были завершить к 1 октября", - подчеркнул он.

По мнению общественников, в некоторых местах благоустройство проводится для галочки и требуется работа над ошибками.

В будущем, считают в ОНФ, необходим постоянный контроль со стороны заказчиков.