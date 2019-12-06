Дональд Трамп пообещал решить проблемы с американскими визами, возникшие у российских дипломатов

Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей американских виз членам российской делегации в ООН (штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке). Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Это уже не первый раз, когда российские дипломаты не получают американские визы – ситуация повторялась в сентябре и декабре этого года.

Накануне, 5 декабря, Василий Небензя принял участие во встрече постпредов стран-членов СБ ООН с президентом США. Господин Небензя рассказал, что на встрече поднял тему визового скандала между Россией и США. Дипломат выразил надежду, что проблема будет решена. По его мнению, разгоревшийся скандал портит репутацию США.

"Проблема не красит Соединенные Штаты, совершенно не добавляет им престижа и репутации. Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться",— сообщил постпред РФ при ООН. Он добавил, что сама встреча прошла хорошо, обсуждались "самые разнообразные темы". Президент США, по словам Василия Небензи, был вовлечен в беседу и с удовольствием общался с дипломатами ООН, отмечает "Коммерсант".