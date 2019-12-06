22 Сентября 2020
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Политика За рубежом
севастополь (2014) | Фото: Накануне.ru

Российское судно "Севастополь" арестовано в Сингапуре из-за санкций США

Российское судно "Севастополь", попавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги.

Порт намерен добиться через суд разрешения продать его. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.

По его словам, по прибытию в Сингапур на судне произошла поломка. Так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается - ставят неподъемный ценник, рассказал Аникин.

Таким образом за стоянку образовался долг, и судно было арестовано. На борту находится 12 членов экипажа.

В сентябре 2018 года грузовое судно "Севастополь" было задержано в Южной Корее. Причиной могли стать американские санкции против судовладельца.

В МИД России из-за ситуации с судном "Севастополь" был вызван посол Республики Корея в РФ У Юн Гын, ему было сделано представление. Российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей Кореи на выход "Севастополя" из порта города Пусан.

В 2018 году минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР. В них была внесена базирующаяся в РФ "Судоходная компания "Гудзон".

Власти США утверждают, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.

Однако эксперты ООН не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов, отмечает Regnum.

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Российское судно "Севастополь" арестовано в Сингапуре из-за санкций США

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Теги: судно севастополь, сингапур, санкции сша



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