22 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
мигалки (2018) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале тушат крупный пожар на складе с покрышками

На Среднем Урале тушат крупный пожар на складе с резинотехническими изделиями (покрышками) в поселке Большой Исток.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил сегодня около 8 часов утра. По данным ведомства, тушение осложняется большой пожарной загрузкой и удаленностью водоисточников от места. От ближайшей реки протянута магистральная линия протяженностью более 100 метров.

пожар на складе в Большом Истоке(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В тушении задействованы 45 человек и 15 единиц пожарно-спасательной техники. В зонах сильного задымления работают два звена газодымозащитной службы.

По данным МЧС, информации о пострадавших пока не поступало.

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На Среднем Урале тушат крупный пожар на складе с покрышками

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Теги: склад, пожар, Большой Исток, МЧС



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Развитие сюжета:

Ранее 06.12.2019 09:18 Мск Крупный пожар на складе с покрышками в Свердловской области потушен

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