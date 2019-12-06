На Среднем Урале тушат крупный пожар на складе с покрышками

На Среднем Урале тушат крупный пожар на складе с резинотехническими изделиями (покрышками) в поселке Большой Исток.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил сегодня около 8 часов утра. По данным ведомства, тушение осложняется большой пожарной загрузкой и удаленностью водоисточников от места. От ближайшей реки протянута магистральная линия протяженностью более 100 метров.

В тушении задействованы 45 человек и 15 единиц пожарно-спасательной техники. В зонах сильного задымления работают два звена газодымозащитной службы.

По данным МЧС, информации о пострадавших пока не поступало.