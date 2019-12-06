В Заозерном жилом массиве Кургана на 7 декабря готовят масштабное отключение воды

В Кургане отключат воду в нескольких микрорайонах Заозерного жилого массива.

В доме №11 в 1А микрорайоне будут устранять аварийную ситуацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Воды не будет с 9.00 7 декабря до 8.00 8 декабря по следующим адресам:

- ул. Алексеева №1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5к1, 5к2, 5Б, 5А, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16В, 16Г, 31

- 1 микрорайон №1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25, 25А, 25В, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/1, 34, 35, 35к1

- 1А микрорайон №2, 2к1, 5, 7, 11, 15

- 2 микрорайон №19, 20В, 20Г

- 4 микрорайон №3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

- ул. Епишева №3

- поселок Откормсовхоза, мкр-н Мостостроителей, завод "Курганстальмост".