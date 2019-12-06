Стоимость займа в МФО снизилась с 550% до 325% годовых

Средняя стоимость займа в микрофинансовых организациях России в январе–октябре упала на 225 процентных пунктов.

Как показало исследование, если в начале текущего года получить кредит можно было под 550% годовых, то сейчас — под 325%.

Тем временем, кредитование населения в МФО продолжает расти. Если в 2018 году россияне получили 186,3 млрд рублей микрокредитов, то только за девять месяцев уходящего года МФО выдали 174,3 млрд рублей займов, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, микрофинансовые организации не смогут выдавать займы под залог жилья. Изменения в законодательство внесены в августе и вступят в силу с ноября 2019 г.

Изменения в силу буду вступать последовательно, пояснили Накануне.RU в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. С октября выдавать гражданам потребительские займы, обеспеченные ипотекой, могут только профессиональные кредиторы: МФО, кредитные и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, Росвоенипотека, а также работодатели. Нелегальные кредиторы, выдающие ипотечные займы, окажутся вне закона. Ранее им было запрещено выдавать потребительские займы.