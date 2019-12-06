Стоимость займа в МФО снизилась с 550% до 325% годовых

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
микрозаймы (2016) | Фото:Накануне.RU

Стоимость займа в МФО снизилась с 550% до 325% годовых

Средняя стоимость займа в микрофинансовых организациях России в январе–октябре упала на 225 процентных пунктов.

Как показало исследование, если в начале текущего года получить кредит можно было под 550% годовых, то сейчас — под 325%.

Тем временем, кредитование населения в МФО продолжает расти. Если в 2018 году россияне получили 186,3 млрд рублей микрокредитов, то только за девять месяцев уходящего года МФО выдали 174,3 млрд рублей займов, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, микрофинансовые организации не смогут выдавать займы под залог жилья. Изменения в законодательство внесены в августе и вступят в силу с ноября 2019 г.

Изменения в силу буду вступать последовательно, пояснили Накануне.RU в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. С октября выдавать гражданам потребительские займы, обеспеченные ипотекой, могут только профессиональные кредиторы: МФО, кредитные и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, Росвоенипотека, а также работодатели. Нелегальные кредиторы, выдающие ипотечные займы, окажутся вне закона. Ранее им было запрещено выдавать потребительские займы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стоимость займа в МФО снизилась с 550% до 325% годовых

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: МФО, займ, кредит



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети