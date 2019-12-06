22 Сентября 2020
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Наука и техника В России
Союз-2.1а ракета-носитель космодром Восточный (2016) | Фото:Роскосмос

Сегодня к МКС запустят грузовой "Прогресс"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" будет запущена к Международной космической станции в пятницу в 12:34 мск с космодрома Байконур.

"Прогресс МС-13" долетит до МКС за двое суток, но еще сутки будет находиться в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, так как NASA нужен резервный день для стыковки американского корабля Dragon компании SpaceX.

Таким образом, стыковка корабля запланирована на 9 декабря.

Корабль доставит на станцию топливо, воду, и другие грузы, сообщает ТАСС.

Напомним, совсем недавно пилотируемую космическую программу США постигла еще одна неудача. Во время очередных испытаний в Техасе 20 ноября произошел взрыв прототипа Starship Mk1 – перспективного пилотируемого корабля от компании SpaceX Илона Маска.

Именно SpaceX и Boeing разрабатывают пилотируемые корабли, которые должны нарушить монополию российских "Союзов" на доставку людей на МКС (а в перспективе – на Луну и Марс). Оба производителя уже сорвали сроки поставок кораблей.

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Сегодня к МКС запустят грузовой "Прогресс"

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Теги: МКС, космос



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