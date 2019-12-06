Трасса М-11 будет полностью покрыта сотовой связью в I квартале 2020 года

Покрытие мобильной связью трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью завершено в первом квартале следующего года.

Как сообщили в ГК "Автодор", к размещению оборудования операторов готовы 40% объектов. До конца года планируется завершить строительство всех 105 сооружений. При этом один из операторов сотовой связи готов к размещению оборудования до конца текущего года, остальные будут оборудовать вышки в течение января-марта 2020 года, сообщают "Известия".

Новая скоростная автодорога М-11 Москва – Петербург протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.

Трасса М-11 строилась с 2010 года. Сообщалось, что каждый участок реализуется в рамках отдельного концессионного соглашения.

Ранее стала известна стоимость проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11. Поездка обойдется в среднем в 1,3–2 тыс. руб. При этом цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера.