22 Сентября 2020
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Экономика В России
без бренда, топливо, бензин, заправка, АЗС (2019) | Фото: Накануне.RU

В Минэнерго рассказали о стоимости топлива в 2020 году

Топливный рынок в России стабилизирован благодаря демпферу.

Об этом сообщил Министр энергетики РФ Александр Новак. По его данным, в уходящем году темпы роста цен на топливо значительно ниже инфляции - 2,7%. Глава Минэнерго спрогнозировал стабильную ситуацию с ценами на топливо в 2020 году. "Даже если мы столкнемся с резким ростом цен на нефть, риски для внутреннего рынка будут практически отсутствовать", — отметил Новак. Он заявил, что рост дисконта в ценах внутреннего рынка на бензин и дизельное топливо нивелируется одновременным увеличением демпфирующих надбавок, сообщает ТАСС.

Ранее в Минэнерго сообщили, что цены на бензин на российских АЗС в 2020 году будут увеличиваться только в пределах инфляции, так как действует демпфирующий механизм. Там полагают, что правительством найдено универсальное средство, сдерживающее рост розничных цен на бензин в России.

По словам экспертов, такую меру скорее можно назвать популистской, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе она не может быть действенной.

С начала текущего года стоимость бензина марки АИ-92 на автозаправках в среднем по России выросла менее чем на 1%. Сильнее подорожали АИ-95 и АИ-98 и И-98.

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В Минэнерго рассказали о стоимости топлива в 2020 году

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Теги: Минэнерго, бензин, топливо



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