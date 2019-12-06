В России названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

В России наибольшими темпами зарплаты в 2019 году росли в таких отраслях, как IT и розничная торговля.

Согласно исследованию сервиса Headhunter, специалисты в сфере информационных технологий получают в среднем ежемесячно 91,2 тыс. руб. - на 6,5% больше, чем годом ранее.

Такой же темп роста зарплат отмечен и в розничной торговле, однако торговцы все еще остаются одними из низкооплачиваемых работников (средняя зарплата 59 тыс. руб.)

Наименьший рост зарплат в текущем году отмечается в медицинской и фармацевтической сферах и строительстве (1,2%), сообщает Lenta.ru.

Ранее был обнародован список регионов с самыми большими зарплатами. В шести российских регионах более 20% населения получают зарплаты более 100 тыс. руб. в месяц.

В лидерах - Чукотка, где более 32% жителей региона зарабатывают 100 тыс. руб. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7%). Москва замыкает тройку. Там доля высокооплачиваемых работников достигает 27,4%.

Также в список регионов по этому показателю вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалин.