22 Сентября 2020
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Экономика В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

В России названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

В России наибольшими темпами зарплаты в 2019 году росли в таких отраслях, как IT и розничная торговля.

Согласно исследованию сервиса Headhunter, специалисты в сфере информационных технологий получают в среднем ежемесячно 91,2 тыс. руб. - на 6,5% больше, чем годом ранее.

Такой же темп роста зарплат отмечен и в розничной торговле, однако торговцы все еще остаются одними из низкооплачиваемых работников (средняя зарплата 59 тыс. руб.)

Наименьший рост зарплат в текущем году отмечается в медицинской и фармацевтической сферах и строительстве (1,2%), сообщает Lenta.ru.

Ранее был обнародован список регионов с самыми большими зарплатами. В шести российских регионах более 20% населения получают зарплаты более 100 тыс. руб. в месяц.

В лидерах - Чукотка, где более 32% жителей региона зарабатывают 100 тыс. руб. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7%). Москва замыкает тройку. Там доля высокооплачиваемых работников достигает 27,4%.

Также в список регионов по этому показателю вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалин.

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В России названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

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Теги: зарплаты, экономика



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