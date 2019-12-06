Неработающие пенсионеры получат прибавку в 2020 году

Пенсии неработающих жителей России с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%.

Как сообщили в Пенсионном фонде России, при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. руб.

У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно.

В ПФР отмечают, что с начала нового года индексация пройдет с опережением инфляции, сообщает "Газета.ру".

Как сообщалось ранее, почти 40% российских мужчин при нынешнем уровне смертности не доживут до нового пенсионного возраста в 65 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2018 год.

Среди всех умерших в прошлом году мужчин и женщин почти каждый десятый имел возраст до 45 лет, каждый четвертый – до 60 лет, почти каждый второй (46%) - до 70 лет. Особенно высокой остается смертность у мужчин, что тем более актуально в свете повышения пенсионного возраста до 65 лет.