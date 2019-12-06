Чукотское село окружили более 50 голодных медведей

Необычно-теплая погода на Чукотке обернулась тем, что 56 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий.

По словом экологов, почти все хищники худые. Инспекторы патрулируют поселок, дежурят около детского сада и школы, чтобы предотвратить нападения медведей на людей. В населенном пункте отменены все общественные мероприятия.

В районе Мыса Кожевникова установилась теплая погода, которая несвойственна для начала декабря, из-за чего лед еще не окреп, а медведи не могут покинуть окрестности села, сообщает РИА "Новости".

Ранее власти Кузбасса опровергли слухи о массовых нападениях медведей на людей в регионе.

В соцсетях появились сообщения местных жителей о "нападениях медведей-людоедов" в лесах близ населенных пунктов, а также на окраинах городов и на трассах. Якобы только за весну-лето число жертв превысило 10 человек.

Однако в администрации области заявили, что с начала года не зафиксировано ни одного случая нападения медведя на человека.