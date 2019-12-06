Предприниматели сообщили, что тормозит развитие бизнеса в России

У представителей малого бизнеса в России отмечается усиление пессимистических настроений по отношению, как к общей экономической обстановке в стране, так и к ситуации в собственных компаниях.

Согласно исследованию "Альфа-банка" "Пульс малого бизнеса", более негативно бизнес был настроен только в кризисном 2015 году.

86% участников исследования сообщили, что развитие предпринимательства тормозит сложившаяся экономическая ситуация в России. Говоря о ситуации в собственной компании, 53% респондентов заявили о снижении прибыли, 32% — о уменьшении среднего чека, 35% - о сокращение числа клиентов.

Как считают предприниматели, ситуацию может исправить, например, смягчение банковской политики по кредитованию и снижение налоговой нагрузки, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, малый и средний бизнес в России приблизился к состоянию стагнации.

Как говорится в исследовании Промсвязьбанка, "Опоры России" и Magram Market Research, индекс деловой активности малых и средних предприятий снизился с 52 до 50,9 пункта в первом и втором кварталах 2019 года.

При этом в сфере услуг произошел рост — с 50,8 до 52,9 пункта, а в производстве - самое существенное падение — с 53,9 до 49,4 пункта.

Эксперты считают, что причина в налоговой нагрузке на экономику в целом. Индекс RSBI отражает настроения предпринимателей в торговле, производстве и сфере услуг.

Тем временем, 59% представителей поколения предпринимателей, которые родились в период с 1957 по 1963 года считают, что по сравнению с 90-ми годами бизнес стало вести легче.

Таковы данные исследования аналитического центра НАФИ и PwC в России. Отмечается, что разные поколения по-разному оценивают риски, которым они подвергались или подвергаются в связи с профессиональной деятельностью.