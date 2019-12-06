Киркоров задолжал литовскому банку за ипотеку

Таганский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск латвийского банка ABLV, который требовал с российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова около €4 млн по ипотечному кредиту.

В это суммы были включены штраф, неустойка и проценты. Известно, что судебный процесс прошел в закрытом режиме. По словам адвоката артиста Александра Добровинского, в пользу банка с его доверителя судом взыскана сумма в €651 тыс.

Юристы Киркорова предлагали банку мировое соглашение, однако истец ответил отказом.

Согласно исковым требованиям, Киркоров является заемщиком, а поручителем по кредитному договору с банком выступила компания певца ООО "Филипп Киркоров продакшн", сообщает ТАСС.

В сентябре сообщалось о том, что Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета Народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак в свою очередь сообщил, что не в курсе решения о блокировки. "Первый раз слышу о блокировке счетов. У нас счета не заблокированы. Я думаю, что это журналистская "утка", - прокомментировал он информацию базы ФНС. Информацию опровергла и пресс-секретарь Филиппа Екатерина Успенская.

Ранее все тот же директор опровергал информацию о штрафах ГИБДД, которые, якобы, не оплатил его подопечный.

Согласно информации в банке данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, за Кирковым по состоянию на 19 августа числилось 30 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму от 500 до 3 тыс. руб. Большинство нарушений были совершены в Москве и Московской области, три штрафа были выписаны в Тверской области. Нарушения датированы разными числами апреля 2019 года, исполнительные производства судебный пристав завел в августе.