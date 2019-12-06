В Кремле ответили на вопрос о полетах жены Медведева на бизнес-джете

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не видел расследования Фонда борьбы с коррупцией о бизнес-джетах супруги главы кабмина РФ Светланы Медведевой и телеведущей Наили Аскер-заде.

"Я как один из первых героев расследований потом принял решение не знакомиться с ними дальше", – сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув, что на своем рабочем месте не мониторит результаты расследований ФБК и не интересуется ими. На вопрос, считает ли он расследования ФБК некачественными, Песков ответил утвердительно.

При этом на вопрос, осведомлен ли о расследованиях российский лидер, Песков сообщил, что не знает.

В начале декабря ФБК обнародовал расследование, согласно которому, супруга премьер-министра России Светлана Медведева в 2012–2018 гг. пользовалась частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн, пишут "Ведомости".

Ранее Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту России Владимиру Путину.

Согласно приведенным в решении суда положениям Конституции РФ, требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства.

Таким образом, отметили в суде, "административное исковое заявление не подлежит принятию, так как принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории РФ".

Как сообщалось, в коллективном иске заявители требуют признать незаконным бездействие главы государства, выразившееся в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции, и обязать президента "в пределах предоставленных ему полномочий" принять меры по защите конституционных прав истцов.