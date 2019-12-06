22 Сентября 2020
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Общество За рубежом
беспорядки в Париже (2018) | Фото: twitter.com/redfishstream

Французы вышли на акции протеста против пенсионной реформы

Жители Франции вышли на акции протеста по всей стране.

Крупнейший профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" оценивает количество участников демонстраций в 1,5 млн человек. По данным полиции, количество манифестантов составило 800 тыс. человек, из них 65 тыс. - в Париже.

Масштабная акция организована профсоюзами работников образовательной и транспортной сфер. Протесты связаны с запланированной французским правительством пенсионной реформой, в рамках которой планируется упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные зарплаты, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, как ранее писало Накануне.RU, российские власти проводили пенсионную реформу, потому, что боялись, что у Пенсионного фонда РФ могут закончиться средства.

Как сообщил экономист Игорь Николаев, на самом деле оказалось, что никаких проблем у ПФР нет. В результате пенсионную реформу провели зря. Эксперт напомнил, что бюджетные трансферты Пенсионного фонда покрывают пенсионное обеспечение, профицит его бюджета составил 1,7 трлн руб. По словам Николаева, у ПФР и государства все хорошо с доходами.

"При этом результаты повышения пенсионного возраста еще никак не отразились на состоянии Пенсионного фонда. Получается, прежняя система вполне может генерировать доходы, но зачем тогда надо было проводить пенсионную реформу?" — отметил экономист.

Он обратил внимание, что пенсионная реформа отразится на людях только сейчас, миллионы россиян лишатся доходов из-за решения властей.

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Французы вышли на акции протеста против пенсионной реформы

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Теги: Франция, протест, пенсионная реформа



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