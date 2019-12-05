В Зеленограде водитель "Лады" насмерть сбил женщину с двумя детьми - выжил только один ребенок
В Зеленограде вечером 5 декабря водитель на "Ладе Ларгус" сбил женщину, которая с двумя своими внучками 2 и 5 лет переходила дорогу по пешеходному переходу.
Трагедия произошла на улице Каменка, пишет Mash.
5-летняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла в "скорой". Бабушку и 2-летнюю девочку сумели доставить в больницу, однако от полученных травм женщина умерла. В живых осталась лишь 2-летняя девочка.
Известно, что водитель "Лады" задержан, сейчас с ним работают полицейские.