В Зеленограде водитель "Лады" насмерть сбил женщину с двумя детьми - выжил только один ребенок

В Зеленограде вечером 5 декабря водитель на "Ладе Ларгус" сбил женщину, которая с двумя своими внучками 2 и 5 лет переходила дорогу по пешеходному переходу.

Трагедия произошла на улице Каменка, пишет Mash.

5-летняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла в "скорой". Бабушку и 2-летнюю девочку сумели доставить в больницу, однако от полученных травм женщина умерла. В живых осталась лишь 2-летняя девочка.

Известно, что водитель "Лады" задержан, сейчас с ним работают полицейские.