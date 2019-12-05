Украина хочет построить стену на линии соприкосновения с ДНР

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, выступая в Лондоне, отметил, что Киев построит стену на линии соприкосновения с ДНР, если не состоится обмен пленными и не прекратится огонь.

Ситуацию будут обсуждать лидеры стран "нормандского формата" в Париже.

Как пишет Reuters, Ермак отметил, что если Украина решит построить стену, то "жизнь продолжится".

"К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта", - отметил помощник Зеленского.

Лидеры Германии, России, Украины и Франции 9 декабря встретятся в Париже и будут решать проблемы урегулирования украинского кризиса.