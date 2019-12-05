В новый санкционный список США попали 17 граждан России и Украины

В США обновили антироссийские санкции, внеся в новый список 17 человек. Туда попали не только россияне, но и украинцы, об этом говорится на сайте Минфина США.

Уточняется, что в списке как физические, так и юридические лица. По мнению иностранного ведомства, эти люди якобы связаны с хакерами из Evil Corp.

В Минфине пояснили, что подобные ограничения - это часть акции, направленной против деятельности одной из самых разветвленных киберпреступных организаций.

Ущерб от деятельности этих хакеров в США оценили в $100 млн.