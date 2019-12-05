Отказ поесть тушенки "Конкорда" показал нежелание "МБХ" удостовериться в ее качестве

Подконтрольные Михаилу Ходорковскому медиа, которые значительную часть своих публикаций посвящают качеству продукции «Комбината питания «Конкорд», не захотели проверить ее лично. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину. Издания отвергли возможность оценить качество тушеной говядины высшего сорта, которая была предоставлена редакции совершенно бесплатно, и тем самым подтвердили, что не имеют интереса в правдивом освещении ситуации. Кроме того, их информационные атаки носят заказной характер.

В компании поставщика сообщили, что направили ящик тушенки, о которой идет спор с Военной прокуратурой Псковского гарнизона, сотрудникам Ходорковского. Адрес отправления: Москва, улица Николоямская, д.44/18. Таким образом в «Конкорде» хотели дать возможность Ходорковскому и его сотрудникам попробовать продукцию, оценить ее качество, чтобы избежать некорректных высказываний в его СМИ в дальнейшем.

Но ящик с тушенкой до адресата не дошел. Его просто выставили на улицу, при этом главный редактор «МБХ-медиа» Вероника Куцыло повела себя некорректно по отношению к курьеру, перенаправив его «в задницу». В «Конкорде» считают, что такое поведение говорит о полном нежелании «помоечных порталов беглого олигарха» как минимум проверить качество продукции предприятия.

Ранее сообщалось, что Военная прокуратура Псковского гарнизона организовала экспертизу банки говяжьей тушенки. Было выявлено несоответствие некоторых кусочков ГОСТ. Их масса оказалась буквально на пару граммов меньше, чем необходимо. На этом основании Прокуратура подала заявление в Арбитражный суд по факту нарушения. Заседание планируется провести 23 декабря.

По этому поводу 5 декабря пресс-служба «Конкорда» на запрос журналиста «Интерфакса» дала разъяснения, что компания поставщик не связана с питанием в воинских частях и туда свою продукцию не поставляет. Но у нее много партнеров среди компаний оптовиков. Чтобы прояснить ситуацию, компания отправила по ящику тушенки высшего сорта в несколько редакций: в «Эхо Москвы» для Алексея Венедиктова, в «Открытые медиа» для Михаила Ходорковского, в «Интерфакс», а также Дмитрию Пучкову.