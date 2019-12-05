Шумков отменил постановление о повышении платы за посещение детского сада в Кургане

В Кургане не будут повышать размер ежемесячной платы за посещение ребенком детского сада, которую ранее анонсировали в социальных сетях и написали, что постановление готовится администрацией.

Как написал в Instagram губернатор Курганской области Вадим Шумков, в среднем в Кургане сейчас самая низкая на Урале плата, не позволяющая полноценно платить за питание.

"Согласен, что поднятие платы почти на 30% является проявлением неуважения и непрофессионализма. Келейность таких решений без понятной, логичной и публичной информационной работы также напрягает. Разбираемся", - отметил Шумков.

Глава региона порекомендовал городским властям озадачиться централизацией закупочной политики по продуктам питания, а также после проверки расчетов дать полноценное и развернутое пояснение.

"До этого времени постановление отменить", - написал Шумков.

Глава региона напомнил также о необходимости соблюдения корректности в комментариях и в общении.

"Связи между благоустройством города, расходами на ремонт объектов социальной сферы и родительской платой нет. Как уже писал, мы не берем кредиты, а собственных средств на благоустройство и ремонты не хватает, но очень весомый вклад в это вносят другие субъекты и люди, не имеющие никакого отношения к нашему региону. Потому если внутренних сил благодарить, тех кто нам помогает масштабно и безвозмездно нет, просьба хотя бы не делать вбросов, сохранять корректность и беречь свою нервную систему. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает", - написал глава региона.

Ранее в соцсети аноним слил фотографию постановления администрации города о том, что с 1 января 2020 года для родителей повысится ежемесячная плата за ребенка на посещение детского сада. Родители сразу же "вывалили" в соцсети бурю эмоций и негодования. Некоторые пишут, что такие траты просто необоснованны.