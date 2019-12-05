Текслер на встрече с Мутко попросил о выделении дополнительных средств на строительство объектов водоотведения

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко провел рабочее совещание с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. На встрече обсудили реализацию на Южном Урале национального проекта "Жилье и городская среда", а также развитие муниципалитетов региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер доложил о выполнении показателей по вводу жилья в 2019 году, а также планах на 2020 и 2021 годы. Стороны обсудили финансирование национального проекта "Жилье" на 2020 год для строительства школы на 1100 мест в челябинском микрорайоне "Академ Риверсайд". Соответствующее решение было принято. Также шла речь о строительстве в северо-западной части города поликлиники на 1800 посещений в смену. Виталий Мутко дал поручение проработать данный вопрос.

Как отметил глава региона, строительство школы и поликлиники — это запрос населения.

"Мне часто об этом говорили на личных встречах, пишут и в социальные сети. Эта часть города развивается, ведется активная жилая застройка, и новые социальные объекты здесь нужны", - подчеркнул он.

Участники встречи обсуждали возможность разработки федеральной программы по модернизации объектов водоотведения и очистных сооружений. Низкая степень очистки на очистных сооружениях канализации ведет к загрязнению источников водоснабжения.

В настоящий момент в регионе средний износ очистных сооружений канализации составляет более 70%. Так, в 61 населенном пункте необходимо их модернизировать, в 49 населенных пунктах построить заново. Глава области попросил поддержать инициативу и оказать содействие в выделении дополнительных средств региону на строительство и реконструкцию объектов водоотведения.

Также губернатор рассказал о планах развития Челябинска и доложил о подготовке дорожно-транспортной сети города к проведению части мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

На встрече была достигнута договоренность о визите Виталия Мутко в Челябинск.