На трассе в Курганской области - страшная авария: один погиб, трое - в больнице

В Кетовском районе Зауралья в страшной аварии погиб один человек, еще трое пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона, ДТП произошло на федеральной трассе "Иртыш" по направлению в Челябинск 5 декабря около 15.30.

Столкнулись большегруз, "Газель" и "семерка".

Предварительно, водитель большегруза ехал со стороны Челябинска в сторону Кургана и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью". После этого "Газель" врезалась в "ВАЗ-2107".

Из-за столкновения автомобили загорелись. Пассажир "Газели" 2000 года рождения погиб на месте, водители "Газели" и "семерки", а также пассажир "ВАЗа" были доставлены в больницу с травмами.

Водитель большегруза не пострадал.

Сейчас на участке федеральной трассы полицейские организовали реверсивное движение, на месте работает оперативно-следственная группа.