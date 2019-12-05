21 Сентября 2020
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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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Происшествия Курганская область
авария, Газель, ВАЗ, трасса (2019) | Фото: ГИБДД Курганской области

На трассе в Курганской области - страшная авария: один погиб, трое - в больнице

В Кетовском районе Зауралья в страшной аварии погиб один человек, еще трое пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона, ДТП произошло на федеральной трассе "Иртыш" по направлению в Челябинск 5 декабря около 15.30.

Столкнулись большегруз, "Газель" и "семерка".

Предварительно, водитель большегруза ехал со стороны Челябинска в сторону Кургана и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью". После этого "Газель" врезалась в "ВАЗ-2107".

Из-за столкновения автомобили загорелись. Пассажир "Газели" 2000 года рождения погиб на месте, водители "Газели" и "семерки", а также пассажир "ВАЗа" были доставлены в больницу с травмами.

Водитель большегруза не пострадал.

Сейчас на участке федеральной трассы полицейские организовали реверсивное движение, на месте работает оперативно-следственная группа.

авария, Газель, ВАЗ, трасса(2019)|Фото: ГИБДД Курганской области

авария, Газель, ВАЗ, трасса(2019)|Фото: ГИБДД Курганской области

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На трассе в Курганской области - страшная авария: один погиб, трое - в больнице

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Теги: Кетовский район, авария, Газель, ВАЗ, большегруз, ГИБДД



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Развитие сюжета:

Ранее 06.12.2019 12:10 Мск По факту смертельной аварии на трассе "Иртыш" возбуждено уголовное дело

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