"Мы боремся за места или за выполнение нацпроектов?" - участник совещания при полпреде

Накануне прошло совещание при полпреде президента РФ в УрФО по реализации нацпроектов в Свердловской области. Участник мероприятия - спикер заксобрания Людмила Бабушкина обратила внимание на то, что федеральные министерства в ходе совещания оценили работу исполнительных органов власти региона положительно и, хотя работы предстоит ещё очень много, регион привели в пример.

Впрочем, не все участники совещания были столь оптимистичны. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Езерский отметил и тревожные тенденции.

"Советники аппарата [полпредства], которые готовили свои аналитические записки, они достаточно резко и в жёсткой форме говорили о сложности, которая сегодня существует при выполнении нацпроектов, и о возможных срывах по некоторым показателям. В то же время, когда слышали московских представителей, то везде шло восхваление Свердловской области по всем параметрам. Поэтому когда картину слышишь с низов, то видишь, что огромная обеспокоенность и не совсем уверенный тон о том, что это можно выполнить. Когда слышали Москву, то всё радужно, всё хорошо, вы на первом месте. Если мы на первом месте и у нас не хватает 1200 врачей, то когда регион на последнем месте - он вообще что ли без врачей?

Так я хочу понять - мы за место боремся или за выполнение нацпроекта? Я вышел не совсем уверенным в том, что мы идём в ритме выполнения по тем графикам, которые должны существовать", - рассказал Накануне.RU Николай Езерский.

По мнению депутата, при оценке показателей по строительству и вводу жилья нужно говорить не только о достижении плановых показателей. "Наши проблемы шире и их гораздо больше, чем пытались озвучить", - резюмировал он.

Напомним, полпред Николай Цуканов заявил, что тревожная ситуация по ряду показателей складывается со здравоохранением, состоянием дорог, экологией и строительством жилья. При этом он отметил, что задача совещания не в том, чтобы критиковать, а в том, чтобы разобрать недочеты и выявить передовые практики. Полпред указал, что "мы все в одной лодке, и наша главная задача - это исполнение указов и поручений президента".