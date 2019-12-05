"Мы боремся за места или за выполнение нацпроектов?" - участник совещания при полпреде

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Людмила Бабушкина, Николай Цуканов, Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

"Мы боремся за места или за выполнение нацпроектов?" - участник совещания при полпреде

Накануне прошло совещание при полпреде президента РФ в УрФО по реализации нацпроектов в Свердловской области. Участник мероприятия - спикер заксобрания Людмила Бабушкина обратила внимание на то, что федеральные министерства в ходе совещания оценили работу исполнительных органов власти региона положительно и, хотя работы предстоит ещё очень много, регион привели в пример.

Впрочем, не все участники совещания были столь оптимистичны. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Езерский отметил и тревожные тенденции.

"Советники аппарата [полпредства], которые готовили свои аналитические записки, они достаточно резко и в жёсткой форме говорили о сложности, которая сегодня существует при выполнении нацпроектов, и о возможных срывах по некоторым показателям. В то же время, когда слышали московских представителей, то везде шло восхваление Свердловской области по всем параметрам. Поэтому когда картину слышишь с низов, то видишь, что огромная обеспокоенность и не совсем уверенный тон о том, что это можно выполнить. Когда слышали Москву, то всё радужно, всё хорошо, вы на первом месте. Если мы на первом месте и у нас не хватает 1200 врачей, то когда регион на последнем месте - он вообще что ли без врачей?

езерский николай николаевич депутат государственной думы рф(2006)|Фото: Накануне.ru

Так я хочу понять - мы за место боремся или за выполнение нацпроекта? Я вышел не совсем уверенным в том, что мы идём в ритме выполнения по тем графикам, которые должны существовать", - рассказал Накануне.RU Николай Езерский.

По мнению депутата, при оценке показателей по строительству и вводу жилья нужно говорить не только о достижении плановых показателей. "Наши проблемы шире и их гораздо больше, чем пытались озвучить", - резюмировал он.

Напомним, полпред Николай Цуканов заявил, что тревожная ситуация по ряду показателей складывается со здравоохранением, состоянием дорог, экологией и строительством жилья. При этом он отметил, что задача совещания не в том, чтобы критиковать, а в том, чтобы разобрать недочеты и выявить передовые практики. Полпред указал, что "мы все в одной лодке, и наша главная задача - это исполнение указов и поручений президента".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Мы боремся за места или за выполнение нацпроектов?" - участник совещания при полпреде

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Нацпроекты, совещание, полпредство, Цуканов, Бабушкина, Езерский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети