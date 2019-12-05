В Нижневартовске появится Дом молодежи с пространством-трансформером

Глава Нижневартовска Василий Тихонов прочел открытую лекцию в местном госуниверситете. Он рассказал о реализации в городе национальных проектов, обсудил вопросы глобального изменения климата, перспективы развития столицы Самотлора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Тихонов сказал, что "сам непрерывно учится, несколько лет преподавал".

"Расскажу то, что, на мой взгляд, вы должны знать хотя бы потому, что завтрашний день зависит от вас, и ключевые решения будете принимать вы", - открыл лекцию Василий Тихонов.

Глава города подчеркнул, что Нижневартовск неотрывно связан со всеми процессами, которые происходят в мире. Город участвует в Стратегии развития России и Югры. В городе реализуют 8 из 12 нацпроектов.

"В город на ближайшие шесть лет удалось привлечь около 3 млрд руб. В этом году мы продолжили дороги по улице Ленина и по улице Мира. То есть уходим все дальше на восток города, по направлению к старой части. Приступили к подготовительным работам по строительству дороги по улице Нововартовской. Она станет дублером и значительно разгрузит дорогу по улице Лопарева. Строить будем в четыре этапа. Первый – от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова планируем закончить к концу 2021 г. Далее будут улицы Салманова – Энтузиастов, затем, в 2023-м, - Энтузиастов – переулок Больничный, и в 2024 году – переулок Больничный – улица Летняя", - отметил руководитель муниципалитета.

Студенты поддержали мэра в том, что необходимо уделять внимание архитектурному облику Нижневартовска.

"Сегодня мы подходим к архитектурному облику возводимых зданий иначе. У строительных компаний есть проектные решения, но даже привычные девятиэтажки сегодня строятся с учетом цветовых решений и подсветки. С применением современных решений строим в Нижневартовске детский технопарк – кванториум. Земельный участок выделен в районе улиц Ханты-Мансийской и Ленина. Там, где живут, в основном, молодые семьи. В этом году приступим к созданию проектно-изыскательной работы", - отметил Василий Тихонов.

Вопросы студентов касались как глобальных вещей, так и исключительно Нижневартовска – развития общественного транспорта, приобретения экологичных автобусов, борьбы с несанкционированными свалками, архитектурном украшении города. Один из вопросов мэру – его отношение к стрит-арту.

"В этом вопросе, как и в музыкальных предпочтениях, все индивидуально. Проживание в нашем городе должно быть комфортным для всех. Такой же подход применяется в архитектурном оформлении Нижневартовска. В прошлом году по инициативе депутата гордумы Анатолия Лисина известные художники раскрасили фасады трех домов в новых микрорайонах. Получилось впечатляюще. Мы готовимся отпраздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Предложил к этой значимой дате оформить фасады домов портретами наших земляков-ветеранов – участников войны", - подчеркнул Василий Тихонов.

Власти города планируют открыть Дом молодежи с уникальным пространством-трансформером. Проект арт-центра сейчас разрабатывают.