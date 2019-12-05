Обещанного полгода ждут: мэрия Екатеринбурга вернет метро в единый проездной

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Станция метро &quot;Площадь 1905 года&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Обещанного полгода ждут: мэрия Екатеринбурга вернет метро в единый проездной

Власти Екатеринбурга рассказали, сколько времени потребуется на возвращение проезда в метро в единый проездной билет. Как стало известно, это займет от 6 до 8 месяцев.

По словам главы комитета мэрии по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игоря Ощепкова, проблема связана с тем, что действующими школьными проездными становится невозможно расплачиваться на устаревшем оборудовании метрополитена. Чиновник рассказал об этом на заседании городской Общественной палаты.

"В течение 2020 года будет заменено оборудование. Вопрос в приемных устройствах. Сколько стоит замена аппаратов, я не могу сказать", - сказал Ощепков.

Уже известно, что будущие затраты сопоставимы, по сведениям вице-мэра Екатеринбурга Марины Андрусь, со стоимостью ремонта вагонов метро.

"Идет модернизация. Все это утверждено министерством транспорта по Свердловской области. Приемка будет идти около полугода. Будут вторые карты, возможно, у детей на этот срок. Либо нужно ввести два тарифа на одной карте", - отметила Андрусь.

Между тем, Общественная палата города намерена обратиться по данному вопросу к губернатору.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Обещанного полгода ждут: мэрия Екатеринбурга вернет метро в единый проездной

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: метро, единый проездной, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.11.2019 16:36 Мск В свердловской РЭК прокомментировали исключение метро из Е-карты
Ранее 30.08.2019 12:48 Мск Власти Екатеринбурга задумались о возвращении оплаты за метро в единый проездной билет
Ранее 31.05.2019 18:19 Мск Мэра предупредили о протестах из-за метро. Но протест спит вместе с КПРФ, считает эксперт
Ранее 31.05.2019 11:17 Мск Жители Екатеринбурга пожаловались на отмену безлимита Е-карты в метро и пригрозили протестами
Ранее 26.05.2019 12:52 Мск "32 - не норма! Сначала метро, потом - автобус и трамвай?" Екатеринбуржцы вышли на митинг
Ранее 20.05.2019 14:14 Мск Екатеринбургские студенты выйдут на митинг против роста стоимости проезда в метро

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети