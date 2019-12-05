Обещанного полгода ждут: мэрия Екатеринбурга вернет метро в единый проездной

Власти Екатеринбурга рассказали, сколько времени потребуется на возвращение проезда в метро в единый проездной билет. Как стало известно, это займет от 6 до 8 месяцев.

По словам главы комитета мэрии по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игоря Ощепкова, проблема связана с тем, что действующими школьными проездными становится невозможно расплачиваться на устаревшем оборудовании метрополитена. Чиновник рассказал об этом на заседании городской Общественной палаты.

"В течение 2020 года будет заменено оборудование. Вопрос в приемных устройствах. Сколько стоит замена аппаратов, я не могу сказать", - сказал Ощепков.

Уже известно, что будущие затраты сопоставимы, по сведениям вице-мэра Екатеринбурга Марины Андрусь, со стоимостью ремонта вагонов метро.

"Идет модернизация. Все это утверждено министерством транспорта по Свердловской области. Приемка будет идти около полугода. Будут вторые карты, возможно, у детей на этот срок. Либо нужно ввести два тарифа на одной карте", - отметила Андрусь.

Между тем, Общественная палата города намерена обратиться по данному вопросу к губернатору.