21 Сентября 2020
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проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

ГИБДД планирует отказаться от системы штрафных баллов на экзамене на права

ГИБДД планирует отказаться от системы штрафных баллов при аттестации курсантов автошкол.
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Госавтоинспекция планирует отменить штрафные баллы при сдаче практического экзамена на водительские права. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

"Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем", — приводит его слова ТАСС. "Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев", — добавил он.

Порядок сдачи экзаменов на водительские права определяется административным регламентом МВД. В части сдачи практического экзамена считается, что кандидат провалил экзамен, если набрал пять и более штрафных баллов.

Сейчас нарушения, допущенные курсантом, разделяются на грубые (5 баллов), средние (3 балла) и мелкие (1 балл). Если курсант набирает пять или более баллов – он получает отметку "не сдал". К грубым относятся такие как выезд на встречку, нарушение правил поворота и разворота, к средним – игнорирование ремня безопасности, к легким – заглохнувший двигатель.

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ГИБДД планирует отказаться от системы штрафных баллов на экзамене на права

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Теги: гибдд, экзамен, штрафные баллы



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