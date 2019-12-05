ГИБДД планирует отказаться от системы штрафных баллов на экзамене на права
ГИБДД планирует отказаться от системы штрафных баллов при аттестации курсантов автошкол.
Госавтоинспекция планирует отменить штрафные баллы при сдаче практического экзамена на водительские права. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.
"Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем", — приводит его слова ТАСС. "Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев", — добавил он.
Порядок сдачи экзаменов на водительские права определяется административным регламентом МВД. В части сдачи практического экзамена считается, что кандидат провалил экзамен, если набрал пять и более штрафных баллов.
Сейчас нарушения, допущенные курсантом, разделяются на грубые (5 баллов), средние (3 балла) и мелкие (1 балл). Если курсант набирает пять или более баллов – он получает отметку "не сдал". К грубым относятся такие как выезд на встречку, нарушение правил поворота и разворота, к средним – игнорирование ремня безопасности, к легким – заглохнувший двигатель.