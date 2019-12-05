Зеленский согласился закрепить в конституции Украины особый статус Донбасса - советник

Украинский президент Владимир Зеленский готов провести конституционную реформу, закрепив в основном законе страны особый статус Донбасса. Об этом заявил его помощник Андрей Ермак в Лондоне.

Он сказал о децентрализации, предусмотренной Минскими соглашениями. Однако по существу они подразумевают особый статус ДНР и ЛНР.

При этом Ермак заверил, что это не "федерализация или какая-то автономия" и не несет никакой угрозы целостности Украины.

Также он добавил, что в случае успешного проведения "нормандской встречи" в Париже 9 декабря Зеленский внесет в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особом статусе Донбасса, который истекает 31 декабря. А в начале следующего года предложит новый закон, включающий то, о чем договорятся на встрече в Париже, в том числе формулу Штайнмайера о последовательности вступления в силу особого статуса, связанного с проведением местных выборов.

Заявление Ермака примечательно тем, что в последние недели Зеленский делает жесткие заявления по Донбассу, что связано, вероятно, с критикой оппонентов.

Напомним, Петр Порошенко, Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко созывают украинцев на новый майдан 8 декабря, подозревая Зеленского в капитуляции перед Москвой.