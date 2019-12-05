В Египте разбился второй экспортный российский МиГ-29

Истребитель МиГ-29 разбился в Египте при выполнении учебно-тренировочного полета, сообщает газета "Ведомости".

По предварительной информации, египетский пилот успел катапультироваться.

Источники "Ведомостей" отметили, что причины аварии будет устанавливать специальная комиссия ВВС Египта. Россия вышлет в Каир своих специалистов.

Самолет поставлен Россией для ВВС Египта в рамках коммерческого контракта от 2016 года.

Напомним, 3 ноября 2018 года в Египте при выполнении тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29М/М2, поставленный Россией.

Официальный представитель египетских вооруженных сил Тамер ар-Рифаи заявил, что военный самолет потерпел крушение "в результате технической неисправности в элементах управления". Он добавил, что пилот разбившегося истребителя остался жив.