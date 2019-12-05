Главной темой новогоднего украшения Нижневартовска станет "Снежная королева"

Главной темой празднования в Нижневартовске нового года станет сказка Ханса Кристиана Андерсена "Снежная королева". Ледяные фигуры обретут формы героев любимого многими произведения, сообщили Накануне.RU вы пресс-службе мэрии.

Традиционно в этом году разработан так называемый "Новогодний маршрут". Он будет начинаться с новой точки притяжения "Рождественская история", расположенной на территории архитектурно-паркового комплекса "Добрый ангел мира" на набережной Оби, где установят фотозону "Посол рождества" и новогоднюю ель.

На территории старой автостанции появится ярмарка "Царство снежной королевы" с елкой, фотозоной (с фигурами "Самовар и чаша"), пунктом обогрева, светящимися входными группами и иллюминацией. Далее маршрут проходит через проспект Победы. В городском парке появится площадка с различными горками "Северный полюс". Следующим пунктом станет "Королевский замок" на площади Нефтяников. Там появятся две горки, а также ледяные фигуры "Снежная королева и Кай", "Медведи на льдине", "Сталактиты", "Герда", "Олень", "Мишка", "Кай", "Трон" и "Зеркало".

Директор городского департамента ЖКХ Максим Коротаев отметил, что в этом году обновлена центральная елка города. Ее высота – 22 м. Она будет украшена светящимся "шатром" сверху и огромным количеством огней по всей высоте.

"Уникальностью новой елки является оснащенность современной технологией дополнительной реальности. При создании фото на смартфон через специальное приложение на фоне елки на экране будет появляться анимированный персонаж", - сказал Коротаев.

Продолжится тема "Снежной королевы" на территории Дворца искусств, где создадут тематические декорации и зальют ледовую арену. Следующая точка "новогоднего маршрута" – "Млечный путь" на Комсомольском бульваре. Здесь помимо полюбившихся жителям гирлянды и 3D-елки появится новая фотозона "Шар". Новой зоной проведения городских мероприятий станет "Страна Лапландия" на Комсомольском озере, где разместят елку, горки и торговые домики.

На улицах города уже установены более 20 декоративных композиций. На улице Пикмана (в створе проспекта Победы и улицы Мусы Джалиля) повесят консоли в виде бокалов с искрящимся напитком. На улице Ленина (в створе улиц Нефтяников и Кузоваткина), а также на улице Омской (в створе улиц Чапаева и Мусы Джалиля) установят консоли с гербом Нижневартовска. В микрорайонах города появится около 150 новогодних елок, оборудуют 70 снежных горок и 8 муниципальных катков. Глава города Василий Тихонов отметил, что в этом году город будет украшен еще больше, чем в прошлом.

"Добавились новые декорации, площадки для проведения досуга горожан. Традиционно уделили внимание активному отдыху – для вартовчан будут работать катки с прокатами, две лыжные трассы. В 15.00 22 декабря будет дан старт новогодним мероприятием открытием главной городской елки", – сказал Василий Тихонов.