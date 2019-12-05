21 Сентября 2020
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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Судебная власть не будет добиваться наказания СМИ за критические статьи о судьях

В Совете судей России отказались от идеи вводить ответственность для СМИ за "давление" на судебную власть.
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"СМИ поторопились с выводами", - цитирует ТАСС председателя Совета Виктора Момотова.

"Эти вопросы действительно обсуждались на заседании профильной комиссии Совета судей, которая обсуждала концепцию информационной политики судебной системы. Но это были мнения отдельных экспертов, отдельных судей, которые по тем или иным причинам их предлагали, - пояснил Момотов. - Когда Совет судей (на заседании 5 декабря) принимал решение об утверждении документа, он исключил из этого раздела вопросы, которые касались разработки эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти, создания таких нормативно-правовых актов".

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Судебная власть не будет добиваться наказания СМИ за критические статьи о судьях

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Теги: совет судей, судебная власть, давление на суд, сми



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