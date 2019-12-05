Екатеринбургские депутаты потребуют от Госдумы запретить торговлю снюсом и насваем

Завтра, 6 декабря, в Екатеринбургской городской думе состоится заседание депутатской группы "Женская фракция", где будет обсуждаться ситуация с распространением и употреблением табакосодержащих веществ среди детей уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, депутаты планируют направить обращение в Государственную думу РФ в поддержку внесенного законопроекта, запрещающего оптовую и розничную торговлю насваем, снюсом и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные.

К ситуации подключились и свердловские общественники. Как сообщили Накануне.RU в Уральском родительском комитете, ими направлено в адрес уполномоченного при президенте России по правам детей Анны Кузнецовой. Омбудсмена просят срочно обратиться к главе государства, председателю Правительства РФ, а также генеральному прокурору, главам Следственного комитета, МВД России и председателю Государственной думы с требованием об ужесточении мер и проведении тщательных всесторонних проверок в точках торговли снюсом.

Отметим, сегодня губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил полиции региона вместе с депутатами областной думы подготовить законопроект, запрещающий продажу в Зауралье подобных смесей.