21 Сентября 2020
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&quot;Женская фракция&quot; депутатов городской думы Екатеринбурга, Елена Дерягина, Ира Овчинникова, Галина Арбузова (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские депутаты потребуют от Госдумы запретить торговлю снюсом и насваем

Завтра, 6 декабря, в Екатеринбургской городской думе состоится заседание депутатской группы "Женская фракция", где будет обсуждаться ситуация с распространением и употреблением табакосодержащих веществ среди детей уральской столицы.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, депутаты планируют направить обращение в Государственную думу РФ в поддержку внесенного законопроекта, запрещающего оптовую и розничную торговлю насваем, снюсом и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные.

К ситуации подключились и свердловские общественники. Как сообщили Накануне.RU в Уральском родительском комитете, ими направлено в адрес уполномоченного при президенте России по правам детей Анны Кузнецовой. Омбудсмена просят срочно обратиться к главе государства, председателю Правительства РФ, а также генеральному прокурору, главам Следственного комитета, МВД России и председателю Государственной думы с требованием об ужесточении мер и проведении тщательных всесторонних проверок в точках торговли снюсом.

Отметим, сегодня губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил полиции региона вместе с депутатами областной думы подготовить законопроект, запрещающий продажу в Зауралье подобных смесей.

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Екатеринбургские депутаты потребуют от Госдумы запретить торговлю снюсом и насваем

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Теги: насвай, снюс, Госдума, Екатеринбург



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