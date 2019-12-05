21 Сентября 2020
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Общество Курганская область
мост ЖБИ (2019) | Фото:Накануне.RU

Ремонт мостов в Зауралье проведут на средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Мосты и путепроводы Курганской области будут ремонтировать в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Всего на территории региона построено более 400 мостов. 16 мостов в Кургане и 33 моста, которые входят в региональную дорожную сеть, на сегодняшний день находятся в предаварийном состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Стоит отметить, что в рамках нацпроекта планируется лишь софинансирование. Это значит, что региональная казна также выделит деньги на эти средства.

В регионе работы на объектах этого года в рамках нацпроекта уже завершены, кроме моста ЖБИ. Объекты ремонта на следующий год уже определены, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

Сейчас в Кургане активно ведутся работы по установке нового моста в районе ЖБИ. Как ранее сообщал Накануне.RU руководитель проекта Александр Белобородов, все работы идут с опережением графика. Напомним, в сентябре закрыли для движения мост ЖБИ - путепровод начали капитально ремонтировать, работы планируют завершить в конце следующего года. Из-за объезда образовались пробки, вызвавшие шквал недовольства горожан.

Власти Кургана извинились и попросили потерпеть до завершения ремонта моста. Жители в первые дни после закрытия моста выложили в соцсети шквал недовольных комментариев из-за того, что многие опоздали на работу по причине многокилометровых пробок. Горожане написали в соцсети "Вконтакте" в группе "Типичный Курган". Пользователь Любовь писала, что половина работников предприятия "Курганмашзавод" опоздали на работу.

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Ремонт мостов в Зауралье проведут на средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

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Теги: нацпроект, Безопасные и качественные автомобильные дороги, мосты, Курган, Зауралье, ремонт



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