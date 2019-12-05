21 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

На Южном Урале депутаты отправили в отставку осужденного главу района

Депутаты отправили в отставку главу Карталинского района Сергея Шулаева, осужденного за превышение должностных полномочий.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Сергею Шулаеву и его бывшему первому заместителю Светлане Бровкиной дали по 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. В 2014-2015 годах они незаконно выдали разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию двух домов, построенных с нарушениями. 14 квартир были куплены у застройщика и предоставлены детям-сиротам. Для оплаты этих квартир южноуральские власти выделили более 10 млн руб. После обследования квартир оказалось, что жилье не соответствует требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

В Карталинском районе объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. Документы от кандидатов будут принимать с 9 до 20 декабря.

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На Южном Урале депутаты отправили в отставку осужденного главу района

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Теги: Сергей Шулаев, Светлана Бровкина, суд, Карталинский район, отставка,



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