На Южном Урале депутаты отправили в отставку осужденного главу района

Депутаты отправили в отставку главу Карталинского района Сергея Шулаева, осужденного за превышение должностных полномочий.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Сергею Шулаеву и его бывшему первому заместителю Светлане Бровкиной дали по 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. В 2014-2015 годах они незаконно выдали разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию двух домов, построенных с нарушениями. 14 квартир были куплены у застройщика и предоставлены детям-сиротам. Для оплаты этих квартир южноуральские власти выделили более 10 млн руб. После обследования квартир оказалось, что жилье не соответствует требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

В Карталинском районе объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. Документы от кандидатов будут принимать с 9 до 20 декабря.