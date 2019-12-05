21 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
кабинет губернатора хмао-югры (2014) | Фото: Накануне.ru

В Югре состоялся финальный этап конкурса на должность руководителя департамента соцразвития

Сегодня в Югре прошел финальный этап отбора кандидатов на пост директора департамента социального развития региона - заседание президиума комиссии по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы и резерва управленческих кадров под председательством первого заместителя губернаторы Югры Алексея Шипилова, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В состав президиума вошли заместитель главы региона Всеволод Кольцов, директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ирина Астапенко, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова, директор АУ "Региональный институт управления" Владимир Аникин. Также участниками мероприятия стали приглашенные эксперты.

Оценка претендентов проводилась по трем параметрам: функциональные компетенции, управленческие компетенции, личностно-профессиональные качества. Кандидатам в рамках собеседования задали два одинаковых вопроса и дополнительные - по желанию экспертов Вопросы были направлены на раскрытие управленческих навыков претендентов, выявление погруженности в проблемы данной сферы, а также владение темой.

Напомним, в числе претендентов – первый заместитель директора окружного ведомства Тереза Пономарева (в настоящее время исполняет обязанности руководителя ведомства), заместитель директора департамента социального развития Югры – начальник управления семейной и демографической политики Елена Немчинова, начальник филиала центра социальных выплат в Нижневартовске Анастасия Золотухина, директор методического центра развития социального обслуживания Сургута Элевтерия Иосифова, начальник социального кинозала "Галерея кино" в Сургуте Оксана Третьякова.

По итогам финального этапа кандидаты, набравшие наивысшие рейтинги по факту проведения общественной и профессиональной оценки, будут приглашены на собеседование к губернатору автономного округа Наталье Комаровой, которая и примет решение о назначении.

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В Югре состоялся финальный этап конкурса на должность руководителя департамента соцразвития

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Теги: департамент социального развития Югры, конкурс, кандидаты



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Ранее 18.12.2019 09:25 Мск Назначен новый руководитель департамента социального развития Югры

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