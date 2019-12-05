21 Сентября 2020
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дтп колея (2010) | Фото: Накануне.RU

В Петербурге девушка за рулем Audi A7, взятой на тест-драйв, разбила 13 автомобилей

В Санкт-Петербурге девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила массовое ДТП.

Автоавария произошла в начале Выборгского шоссе, напротив гипермаркета "Окей".

дтп колея(2010)|Фото: Фото: Накануне.RU

дтп, авария(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

дтп колея(2010)|Фото: Фото: Накануне.RU

Иномарка вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила более десяти автомобилей.

Число участников ДТП – по разным данным, от 13 до 15. Госпитализированы два человека, оба из Audi A7, пишет "Фонтанка".

Летом в Северной столице турист из Италии на каршеринговом автомобиле попытался на скорости "перелететь" через разводной Сампсониевский мост.

Однако киношный трюк не удался - машина врезалась в крыло моста. Водитель и его пассажирка получили травмы.

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В Петербурге девушка за рулем Audi A7, взятой на тест-драйв, разбила 13 автомобилей

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Теги: дтп, тест-драйв, петербург



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