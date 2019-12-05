В Нижневартовске работает лучший учитель-логопед России

В Москве состоялся первый "Чемпионат России по педагогическому мастерству среди общеобразовательных учреждений – 2019". За награды боролись 170 педагогов из 32 регионов России. В частности, Московской, Владимирской, Свердловской, Мурманской, Брянской, Ростовской, Тюменской и других областей. Победителем стала вартовчанка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Нижневартовск представляла учитель-логопед детского сада №67 "Умка" Мария Семушева. Она презентовала инновационные формы и методы работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, эффективные развивающие технологии по коррекции звукопроизношения и развитию лексико-грамматических категорий и связной речи, которые она использует в своей профессиональной деятельности. Члены жюри присвоили вартовчанке первое место.

Напомним, вартовчане регулярно побеждают еще и в спортивных первенствах. Например, в Сургуте недавно прошел Межрегиональный турнир по вольной борьбе на призы президента федерации вольной борьбы Исмаила Ахмедова. По итогам выступления вартовчане Заур Джегутанов и Шалбуз Куджаев получили "серебро", а Иса-Магомед Мусаев, Саид-Магомед Хачукаев, Юсуп Инаркаев и Максим Васильев – бронзу.