Тысячи проверок и сотни уголовных дел: в свердловской полиции отчитались о борьбе с "черными лесорубами"

В ГУ МВД России по Свердловской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в сфере лесной отрасли.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, в 2019 году сотрудники УЭБиПК совместно с министерством природных ресурсов и экологии области разработали межведомственный план дополнительных мер, направленных на пресечение незаконной рубки насаждений, контрабанды леса, уклонения от налогов, хищения и нецелевого использования бюджетных средств, совершаемых в данной отрасли. С этой целью в феврале и сентябре текущего года было проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Лес".

Органами внутренних дел осуществлено более 2 тысяч проверок, выявлено 31 преступление, в суд направлено девять уголовных дел, изъято 4 тыс. 173 куб. м древесины на общую сумму более 13 миллионов рублей, составлено 73 протокола об административном правонарушении по части 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ (транспортировка с нарушением требований заполнения сопроводительного документа).

"В целом за 2019 год гарнизоном полиции выявлено 196 преступлений, предусмотренных статьей 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), из них раскрыто 98. Установлен ущерб на сумму свыше 24 миллионов рублей, в суд для рассмотрения по существу направлено 76 уголовных дел. К примеру, в марте 2019 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки) в отношении начальника Байкаловского участка Уральской базы авиационной охраны лесов. Он обвинялся в получении денежных средств от представителей коммерческих организаций за покровительство при осуществлении ими рубки и санитарно-оздоровительных мероприятий на неарендованных участках местного лесничества. В ноябре суд Ирбита, рассмотрев материалы территориального ОВД, признал чиновника виновным и приговорил его к штрафным санкциям в размере 2 миллионов рублей", - отметил полковник Горелых.

В феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере индивидуальным предпринимателем на территории Новолялинского лесничества. Чтобы избежать наказания, бизнесмен возместил причиненный государству ущерб (160 тысяч рублей) в полном объеме. Аналогичный факт имеется в Реже, где в августе возбуждено дело в отношении местного общественника за организацию незаконной рубки леса. Он также не стал испытывать судьбу и погасил ущерб на сумму 470 тысяч рублей.

Заместитель начальника ГУ МВД области генерал-майор полиции Александр Постовалов, подводя итоги проделанной работы, потребовал от подразделений гарнизона, чтобы активная работа по борьбе с "черными лесорубами" велась не только в рамках профилактических акций, но и в повседневной деятельности.