21 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
полицейские, автобус, мороз (2017) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Тысячи проверок и сотни уголовных дел: в свердловской полиции отчитались о борьбе с "черными лесорубами"

В ГУ МВД России по Свердловской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в сфере лесной отрасли.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, в 2019 году сотрудники УЭБиПК совместно с министерством природных ресурсов и экологии области разработали межведомственный план дополнительных мер, направленных на пресечение незаконной рубки насаждений, контрабанды леса, уклонения от налогов, хищения и нецелевого использования бюджетных средств, совершаемых в данной отрасли. С этой целью в феврале и сентябре текущего года было проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Лес".

Органами внутренних дел осуществлено более 2 тысяч проверок, выявлено 31 преступление, в суд направлено девять уголовных дел, изъято 4 тыс. 173 куб. м древесины на общую сумму более 13 миллионов рублей, составлено 73 протокола об административном правонарушении по части 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ (транспортировка с нарушением требований заполнения сопроводительного документа).

природа лес северный урал(2007)|Фото: Накануне.ru

"В целом за 2019 год гарнизоном полиции выявлено 196 преступлений, предусмотренных статьей 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), из них раскрыто 98. Установлен ущерб на сумму свыше 24 миллионов рублей, в суд для рассмотрения по существу направлено 76 уголовных дел. К примеру, в марте 2019 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки) в отношении начальника Байкаловского участка Уральской базы авиационной охраны лесов. Он обвинялся в получении денежных средств от представителей коммерческих организаций за покровительство при осуществлении ими рубки и санитарно-оздоровительных мероприятий на неарендованных участках местного лесничества. В ноябре суд Ирбита, рассмотрев материалы территориального ОВД, признал чиновника виновным и приговорил его к штрафным санкциям в размере 2 миллионов рублей", - отметил полковник Горелых.

В феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере индивидуальным предпринимателем на территории Новолялинского лесничества. Чтобы избежать наказания, бизнесмен возместил причиненный государству ущерб (160 тысяч рублей) в полном объеме. Аналогичный факт имеется в Реже, где в августе возбуждено дело в отношении местного общественника за организацию незаконной рубки леса. Он также не стал испытывать судьбу и погасил ущерб на сумму 470 тысяч рублей.

Заместитель начальника ГУ МВД области генерал-майор полиции Александр Постовалов, подводя итоги проделанной работы, потребовал от подразделений гарнизона, чтобы активная работа по борьбе с "черными лесорубами" велась не только в рамках профилактических акций, но и в повседневной деятельности.

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Тысячи проверок и сотни уголовных дел: в свердловской полиции отчитались о борьбе с "черными лесорубами"

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Теги: лесорубы, полиция, дела



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