В Прикамье свыше 600 объектов культурного наследия будут сданы в аренду за рубль

В Пермском крае около 600 объектов культурного наследия могут передать в аренду инвесторам по цене 1 рубль в год, сообщает "Ъ".

По информации издания, инициатива была озвучена замом краевого министра экономического развития Ренатом Бекишевым во время форума "Бизнес зовет". Замминистра сформулировал задачи по развитию в регионе государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках ГЧП потенциальные инвесторы должны будут реконструировать или отреставрировать культурные объекты.

"Каждый проект будет рассматриваться: не обязательно, чтобы на объекте появился магазин, это может быть культурная сфера. При этом важно сохранение архитектурного облика",— заключил Ренат Бекишев.