21 Сентября 2020
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ирония судьбы или с легким паром (2007) | Фото: www.film.ru

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Рейтинг самых любимых россиянами новогодних фильмов составил ресурс "Кино Mail.ru". Аналитики проекта проанализировали как отечественные, так и иностранные ленты, поставив на первое место те их них, которые зрители оценивали чаще и выше остальных.

Полученный таким образом рейтинг любимых новогодних фильмов всех времен возглавила легендарная советская картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Однако на втором месте оказалась голливудская лента — семейная комедия Криса Коламбуса "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли. Замыкает тройку лидеров еще одна рязановская комедия — "Карнавальная ночь" 1956 года с Людмилой Гурченко, исполняющей знаменитую песню про пять минут.

В топ-10 лучших новогодних фильмов всех времен, по мнению россиян, также вошли: "Чародеи" (советская комедия 1982 года заняла четвертое место), "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (сиквел о новых приключениях самостоятельного Кевина МакКалистера расположился на пятом месте), "Реальная любовь" (6-е место), "Отпуск по обмену" (7-е место), "Приходи на меня посмотреть" (8-е место), "Дневник Бриджит Джонс" (9-е место) и "Неспящие в Сиэтле" (10-е место).

Интересно, что в первую десятку списка, учитывающего количество оценок и рейтинг фильмов, не смогла попасть ни одна из современных российских новогодних комедий последних лет, в том числе, например, ни один фильм популярной франшизы "Елки". В связи с этим "Кино Mail.ru" составил также рейтинг российских новогодних картин 21-го века.

Топ-5 возглавила уже ставшая классикой лента 2000 года "Приходи на меня посмотреть" с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях. На втором месте оказалась романтическая комедия "Тариф новогодний". На третьем — первый фильм серии "Елки". Четвертое место — у лирической комедии "С Новым годом, мамы!", а пятое — у фильма "Елки 3".

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Названы любимые новогодние фильмы россиян

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Теги: рейтинг, новогоднее кино, россияне



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